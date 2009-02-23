Водій іномарки збив на зупинці дитину і втік з місця ДТП

У Вінниці затримано водія іномарки, який збив 10-річного хлопчика та зник з місця пригоди.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 лютого близько 15-ї години. 25-річний водій автомобіля «Форд» на кінцевій тролейбусній зупинці, що по вулиці Свердлова, скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, після чого зник з місця пригоди.

Внаслідок ДТП дитина з тілесними ушкодженнями (закрита черепно-мозкова травма та забій м’яких ділянок скроневої ділянки) була госпіталізована до нейрохірургічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні.

Водія вище зазначеного автомобіля співробітники ДАІ Вінниці затримали того ж дня.

Прокуратурою Ленінського райвідділу було порушено кримінальну справу згідно ч.1 ст.135 Кримінального кодексу (Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження).

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