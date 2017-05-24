Затриманих податківців доставляють до Печерського райсуду Києва (фоторепортаж)

До Печерського районного суду Києва надійшло 4 клопотання про обрання запобіжного заходу затриманим в рамках антикорупційної спецоперації податківцям. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Судової влади України.

У прес-центрі зауважили, що до Печерського райсуду надійшло 4 клопотання щодо обрання запобіжного заходу затриманим особам в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем). Розглядатиме ці клопотання суддя Катерина Москаленко.

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Час початку судових засідань ще не визначено.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільному з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, більше 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб. Затриманих почали відразу ж доставляти в суд в Києві для обрання їм запобіжного заходу.

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При цьому прокурор пояснив, що спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича. За його словами, проходить операція щодо перших керівників і їх заступників 15 обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, так званих державних податкових адміністрацій, які мали безпосереднє відношення до організації та функціонування податкових майданчиків, "в результаті чого злочинна організація Януковича і Клименка змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведену слідством суму в 97 млрд грн".

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.