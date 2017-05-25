Зірка "Каменської" розповіла про заборону на в'їзд до України

Народна артистка Росії Олена Яковлева розповіла, що її повідомили про заборону на в'їзд в Україну строком на три роки, коли вона прибула в Харків у середу, 24 травня.

"Я їхала до своїх батьків, брата та інших родичів, які живуть у Харкові", — заявила вона в коментарі РБК.

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За словами Яковлевої, причиною відмови в'їзду в країну стало те, що вона відвідувала окупований Крим у 2015-2016 році. "Але я не в курсі, коли у них вийшов цей закон і стало все заборонено. Коли я була останній раз в Криму, я не пам'ятаю", — зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня прикордонники не пустили в Харків відому російську актрису театру і кіно, зірку серіалу "Каменська" Олену Яковлеву.