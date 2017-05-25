Миколаївські школярі зібрали 25 тонн макулатури, щоб допомогти одноліткам із зони АТО (відео)

Миколаївські школярі зібрали 25 тонн макулатури, щоб допомогти одноліткам із зони АТО. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Про те, що в селі Гранітне під час обстрілу згорів комп'ютерний клас, діти дізналися від армійців, які служать на сході України. В акції взяли участь 40 шкіл. За півтора місяці діти зібрали макулатури на 35 тисяч гривень. Скоро на ці гроші куплять комп'ютери і відправлять їх у школу, яка постраждала.

Читайте такожУ Краматорську школяр приніс до класу кристали мідного купоросу із дитячого набору: 5 дітей госпіталізовані

Учні та школи, які зібрали найбільшу кількість макулатури, отримали від учасників АТО подарунки та грамоти.

Як повідомляв УНІАН раніше, 15-річний школяр з Ужгорода зробив платформу для роботів ELFi robots.