Яковлева не буде судитися з СБУ через заборону на в'їзд до України

Російська акторка Олена Яковлева, яку не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, не має наміру судитися з СБУ щодо заборони в’їзду.

Про це акторка заявила в інтерв’ю KP.ua.

«В суд проти СБУ звертатися не буду - у мене немає сил і часу, щоб займатися подібними розбірками. На щастя, стан здоров'я родичів дозволяє приїжджати до мене в Росію з України, ми вже про це домовилися», – заявила Яковлева.

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Як повідомляв УНІАН, прикордонники не пустили Олену Яковлеву в Харків, куди вона їхала до своїх батьків. Через порушення українського законодавства щодо відвідування окупованого Криму їй заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.