В Одесі комунальники з "георгіївськими" стрічками погоріли на хабарах за відкриття парковок

В Одесі правоохоронці затримали двох посадовців одного з комунальних підприємств Одеської міської ради під час отримання хабара у розмірі 13 тис. доларів за видачу дозвільних документів на відкриття трьох автостоянок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в області, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою викрили керівництво комунального підприємства «Одесатранспарксервіс», яке систематично вимагало хабарі у комерсантів.

Правоохоронці задокументували, як чиновники отримували гроші за видачу відповідних дозволів від бізнесменів, які надають послуги з паркування автомобілів в Одесі. Залежно від розташування та розміру автостоянок розмір неправомірної вигоди становив від 2 до 5 тис. дол. Відповідно до офіційної документації, з початку року в Одесі було видано понад 300 дозволів на відкриття та продовження діяльності автостоянок.

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«Оперативники спецслужби затримали одного з керівників та посадовця комунального підприємства у службовому кабінеті під час отримання 13 тис. доларів за видачу дозвільних документів на відкриття трьох автостоянок», - розповіли у прес-службі.

Під час низки обшуків у приміщеннях комунального підприємства та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ вилучили 35 тис. доларів і «чорну бухгалтерію», яка доводить регулярне отримання чиновниками хабарів від комерсантів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням) КК України.

Перевіряється причетність до корупційної схеми інших посадових осіб комунального підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у четвер, 25 травня, правоохоронці повідомили про підозру фахівцю КП «Одестранспарксервіс», якого слідчі прокуратури спільно з працівниками УСБУ викрили під час отримання хабара.

Цей працівник вимагав та отримав від підприємця 1,5 тис. дол за виготовлення схеми розміщення транспортних засобів на відведеній автостоянці в Суворовському районі міста.

«У рамках кримінального провадження проводилися обшуки в приміщенні КП «Одестранспарксервіс», в управлінні дорожнього господарства та департаменті транспорту Одеської міської ради, а також за місцем проживання підозрюваних», додали у прес-службі.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За клопотанням прокуратури області 25 травня службовця відсторонили від займаної посади.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Одесі правоохоронці провели обшуки у низці структурних підрозділів мерії.