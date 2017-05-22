На Львівщині повернувся на посаду затриманий за хабарництво начальник міграційної служби

У Львівській області начальник ДМС Олександр Погорецький, якого підозрювали у хабарництві та засудили до 5 років позбавлення волі сьогодні, 22 травня, повернувся на посаду, пише «Zaxid.net».

Видання пише, що чиновник не пояснив підстав свого повернення працівникам управління. Він в Апеляційному суді скасував вирок, яким його засудили на 5 років.

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«Діяла до сьогоднішнього дня ухвала суду про відсторонення від роботи. Термін відсторонення завершився, нових ухвал у нас немає. Тому юридичних підстав для відсторонення немає», – цитує видання речника ДМС України Сергія Гунька.

Це вже друге повернення Погорецького на посаду після того, як він був затриманий на хабарі ще у вересні 2014 року.