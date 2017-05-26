З 8,5 тисяч одружених через "Шлюб за добу" пар розлучилися лише 0,3% - Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що з 8,5 тисяч одружених через послугу "Шлюб за добу" пар розлучилися лише 0,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи під час Години запитань до уряду в парламенті.

Коментуючи проект "Шлюб за добу", міністр зауважив, що в 35 містах України "місцеві громади, міські голови створюють умови для надання такої приємної послуги українським молодятам, як одруження". "Одруження без черги, одруження без бюрократії", - додав Петренко. Він повідомив, що 8,5 тисяч українських пар вже скористалися цією послугою.

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«Дуже приємна статистика: за півтора року дії даного пілотного проекту з 8,5 тисяч пар розлучилися всього-на-всього 0,3%», - наголосив міністр.

"Декілька пар молодих, які скористалися цією послугою, розлучилися. Це в десятки разів менше, ніж загальна статистика розлучень в країні", - зауважив він.

Петренко також повідомив, що за 2015-2016 рік послугою онлайн-реєстрації шлюбу і подачі документів через Інтернет скористалися 23 тисячі українських пар.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 13 липня 2016 року розпорядженням № 502 підтримав пропозицію Міністерства юстиції про запуск пілотного проекту в деяких населених пунктах, де можна буде упродовж доби зареєструвати шлюб.

За звичайною процедурою між поданням заяви і реєстрацією шлюбу має пройти не менш ніж місяць.