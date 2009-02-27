Проблемні банки: хроніка подій

"Дело" продовжує стежити за ситуацією в банках, які мають фінансові проблеми.

Вкладники «Надра» просять націоналізації

Депозитні вклади, термін за якими вже закінчився, одержати досі не можна. Відсотки за вкладами можна одержати в касах банку (коли там є гроші) в розмірі тисяча гривень на день або по 200 гривень у банкоматах. Правда, більшість банкоматів у Києві грошей не видають.

Банкомат у головному офісі банку по вул. Артема також порожній. В операційній залі фінустанови зібралося більше двох десятків осіб. В основному пенсіонери і студенти, які прийшли одержати свої пенсії і стипендії.

«У касі грошей немає, чекайте», - голосно повідомляє всім новоприбулим касир. «Кажуть, вранці давали гроші, але я прийшла півгодини тому: вже ні доларів, ні гривень не було. Тепер чекаю, можливо, хтось прийде кредит гасити або з інших відділень гроші привезуть», - говорить пенсіонерка вкладниці, яка сидить поряд. Та у відповідь розповідає свою невеселу історію.

«Я прийшла о 9.30 ранку - гривні в касі ще були, а доларів вже немає. Так мені запропонували забрати відсотки за доларовим депозитом гривнями за курсом 7,7. Але це ж обдиралівка», - обурюється жінка.

Біля входу до відділення ініціативна група клієнтів банку агітує вкладників, які виходять з нього, приходити щочетверга під Національний банк мітингувати.

«Ми вимагатимемо прискорити процес націоналізації банків. І нас вже 1,5 тисячі осіб зібралося», - показує журнал з прізвищами активістів один з організаторів.

Поряд з наметом ініціативної групи розмістилися підприємці, які пропонують вкладникам фінустанови поміняти їх депозит на різноманітну продукцію (від побутової техніки «Сатурн» до китайських автомобілів).

«Наша компанія узяла валютний кредит у банку «Надра», тепер ми його погасити не можемо, ось і пропонуємо вкладникам поміняти їх депозити на наші машини або техніку, а їх гроші перерахувати в рахунок погашення нашого кредиту», - говорить менеджер компанії «Даді-центр» Антон Калайда.

Акція від «Родовіду» - отримай депозит за чотири тижні

У київському регіональному департаменті Родовід Банку, розміщеному в бізнес-центрі «Парусо», вчора було на диво малолюдного. Журналіста «Дела» адміністратор банку вже впізнає і навіть зустрічає з усмішкою (ще у понеділок він же погрожував покликати охорону, якщо кореспондент не залишить приміщення).

«Заходьте, дивіться, спілкуйтеся з вкладниками, жодних проблем», - говорить адміністратор.

У залі фінустанови близько 15 вкладників. Працює тільки одна каса, біля якої зібралася невелика черга. «У мене термін депозиту закінчився 2 лютого, ось ходжу в банк четвертий тиждень і щодня забираю по 500 гривень», - скаржиться вкладниця. Касир почула цю розмову.

«Ще 100 гривень можете зняти в банкоматі або на тисячу гривень розплатитися в магазині карткою», - порадила співробітниця банку.

Вкладникам, у яких у фінустанові валютні депозити, не пощастило набагато більше. У касах банку іноземної валюти немає, а відсотки за валютними вкладами згодні видавати гривнями за курсом 7,7, та і те не більше 100 гривень на день.

У банку «Київ» пенсії перш за все

У цій фінустанові пріоритет у видачі грошей мають пенсіонери. У першій половині дня банк обслуговує тільки їх, а решта всіх вкладників може спробувати одержати відсотки за депозитами з 14.00 до 15.45. Правда, за словами вкладників, каси встигають спустіти до 15.00.

Промінвестбанк

У банку видають і відсотки за вкладами, і самі вклади, термін дії яких вже закінчився. Відучора на картках підвищили ліміти на зняття готівки до рівня, який був до введення тимчасової адміністрації, - в банкоматі тепер можна зняти суму, еквівалентну 500 доларам. Обмежень щодо зняття грошей через каси немає.

Укрпромбанк

«Три банкомати в головному офісі на бул. Лесі Українки працюють», - повідомили співробітники колл-центру.

По місту знайти банкомати з грошима дуже складно. У касах відділень фінустанови і банкоматах можна одержати тільки тисячу гривень. Можна подзвонити за телефоном у відділ платіжних карт (8-800-501-48-80) і збільшити ліміт до 2 тисяч гривень.

Західінкомбанк

«У банкоматах готівки немає», - говорить оператор колл-центру. За її словами, одержати вклад або ж відсотки за ним неможливо - у фінустанові проходить інвентаризація внесків. Закінчиться вона наступного тижня. З 3 березня в банку готуються видавати відсотки за вкладами.

Одеса-Банк

Одержати гроші в банку не вдасться, там припинені всі виплати. «Наступного тижня починатимемо видавати відсотки за вкладами і зарплату», - сказали у фінустанові. Сума таких виплат буде обмежена 500 гривнями на день.