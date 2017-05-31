"Здається, нас тут лю...": після вигнання з Одеси Лобода похвалилася чергами на свій концерт за кордоном

Українська співачка Cвітлана Лобода показала чергу перед будівлею, в якій проходив її концерт в Тель-Авіві.

Пост вона розмістила в Instagram.

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"Черга на наш концерт в Тель-Авіві. Здається, нас тут лю..." - написала вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 28 травня активісти зірвали концерт Світлани Лободи в Одесі. Після зриву концерту Лободи активісти "Правого сектора" пообіцяли влаштувати "гарячий" прийом Івану Дорну. Пізніше стало відомо, що співак повідомив про скасування концерту.