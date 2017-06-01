У головному соборі УГКЦ помолилися за упокій душі Любомира Гузара (відео)

13:17, 01 червня 2017
Суспільство
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Саме Любомир Гузар освячував наріжний камінь майбутнього головного собору греко-католиків ще в 2002 році.

У щоденній ранковій молитві за померлими у Патріаршому Соборі на лівому березі столиці згадували і ім'я новопреставленого предстоятеля Української греко-католицької церкви. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Саме Любомир Гузар освячував наріжний камень майбутнього головного собору греко-католиків ще 2002 року. У крипті цього храму його і поховають. 

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Як повідомляв УНІАН, глава Української греко-католицької церкви в 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

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Новина в сюжеті: Смерть Любомира Гузара
Теги: #Любомир Гузар#помер Гузар