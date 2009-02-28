Ліві партії вимагали мораторію на підвищення тарифів

27 лютого депутати Чернігівської міськради здійснили спробу ввести мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і проїзд у транспорті.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ініціювали розгляд цього питання на сесії депутати від ПСПУ, КПУ і СПУ.

Вимагали введення мораторію на тарифи і учасники акції протесту, що проходила під стінами Чернігівської міськради. Прихильники лівих сил виступили під міськрадою з вимогою захистити населення міста від зубожіння і не підвищувати існуючі тарифи.

У сесійному залі обговорення було тривалим. На думку депутата від КПУ Олени КОЛИЧЕВОЇ, питання про непідвищення тарифів упродовж року не є піаром, а крайньою необхідністю. Вона вважає, що всі комунальні підприємства мають резерви, у разі використання яких можна не підвищувати вартість послуг, зокрема, в галузі житлово-комунального господарства. Від окремих депутатів також прозвучали пропозиції передати повноваження затверджувати тарифи від виконкому міськради до сесії.

Міський голова Олександр СОКОЛОВ закликав депутатів керуватися логікою, а не політичною доцільністю. Крім того, він зазначив, що таке рішення може дуже негативно позначитися на якості послуг, які надаються в Чернігові.

Під час голосування за основу рішення воно не набрало достатньої кількості голосів, а тому було знято з розгляду.