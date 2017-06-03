Неспокійний Луцьк: сина екс-силовика ловили 8 екіпажів поліції (відео)

Сина колишнього силовика у Луцьку на авто втікав від поліції та протаранив два авто правоохоронців, повідомляє Zaxid.net.

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Інцидент трапився в ніч на 3 червня. Молодика з пасажирами затримали після тривалої погоні в селі Липини.

За словами активіста "Самооборони Волині" Олександра Ніколайчука, близько 3:10 ночі водій на авто білого кольору порушив ПДР та почав втікати від патрульних.

"Зібрав на себе усього разом вісім патрульних автомобілів міста. Під час переслідування протаранив поліцейські Toyota Prius та позашляховик Isuzu", – зазначив активіст.

Активіст стверджує, що 28-річного водія вже позбавляли водійського посвідчення.