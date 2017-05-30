У Києві легковик протаранив маршрутку: понад 10 постраждалих (фото)

15:49, 30 травня 2017
Інциденти
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На місці працюють вісім бригад швидкої допомоги.

ДТП в Киеве / фото: dtp.kiev.ua

У Києві більш як 10 осіб постраждали в результаті зіткнення «Ауді» і маршрутки.

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ДТП с маршруткой в Киеве / фото: dtp.kiev.ua
ДТП в Киеве / фото: dtp.kiev.ua

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, аварія сталася біля площі Шевченка, «водій «Ауді» на єврономерах на високій швидкості протаранив маршрутку з людьми на пішохідному переході».

Більш як 10 осіб постраждали. На місці працюють вісім бригад швидкої допомоги.

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Теги: #дтп в Києві