У Києві легковик протаранив маршрутку: понад 10 постраждалих (фото)

У Києві більш як 10 осіб постраждали в результаті зіткнення «Ауді» і маршрутки.

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Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, аварія сталася біля площі Шевченка, «водій «Ауді» на єврономерах на високій швидкості протаранив маршрутку з людьми на пішохідному переході».

Більш як 10 осіб постраждали. На місці працюють вісім бригад швидкої допомоги.