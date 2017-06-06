Український теплохід-"утікач" "Генерал Ватутін" заходить в Керченську протоку

Український круїзний лайнер "Генерал Ватутін" в даний час перебуває біля узбережжя анексованого Криму, заходить в Керченську протоку, і тримає курс у бік Керчі.

Про це свідчать дані сайту Marinetraffic, що відстежує переміщення суден у світі онлайн.

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Нагадаємо, що пунктом призначення лайнера, який 1 червня вийшов з Києва, повинна була стати Одеса. Однак, в одеський порт судно не заходило. Із Херсона круїзний лайнер вийшов прямо на Ізмаїл, після чого здійснив перехід у Вилкове.

Вчора, о 5 годині ранку, лайнер вийшов із Вілково і несподівано взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованого півострова, а сьогодні вранці відновив рух.

Теплохід "Генерал Ватутін" побудували в 1986 році на судноверфі в Німеччині за проектом 302. Після завершення будівництва надійшов до державного об'єднання "Укррічфлот", де працював на Дніпрі та Чорному морі. З 2005-го і до 2013-го теплохід працював на круїзній лінії "Київ - Ялта - Одеса" з іноземними туристами. Протягом 2013-2016 років знаходився на відстої в Києві, а з минулого року працює на круїзної лінії "Київ - Одеса - Вилкове - Київ".

Судно з комфортом розміщує до 280 пасажирів у 154 гостьових номерах. Гостям теплохода пропонується вибір із стандартних і покращених номерів. На кораблі є два ресторани, два бари, читальний зал, сауна, салон краси і сувенірний кіоск. Простора палуба дозволяє гостям приймати сонячні ванни і насолоджуватися краєвидами по шляху проходження судна. Інтер'єр теплохода оформлений в класичному стилі.