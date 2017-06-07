На Житомирщині за програмою "Доступні ліки" вже видано майже 114 тис. рецептів

На Житомирщині за програмою «Доступні ліки» видано майже 114 тисяч рецептів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за оперативними даними, жителі Житомирської області вже отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки» за 113 тис. 693 рецептами.

Читайте такожЗа програмою "Доступні ліки" препарати отримали понад 700 тисяч українців - Кабмін

Як повідомив УНІАН начальник відділу медицини катастроф та організації медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Олексій Андрушко, «станом на сьогоднішній день вже більше 59 тисяч пацієнтів звернулися до лікарів та отримали майже 114 тисяч рецептів за програмою "Доступні ліки". Отоварено у аптеках 78 тис. 655 рецептів».

Також він додав, що заклади одержують відшкодування за доступні ліки 2 рази на місяць, і вже на сьогодні аптекам виплачено 14,35% від загальної суми субвенції, яка складає 16 млн 420 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі представники координаційної ради при ОДА стали донорами для дітей.