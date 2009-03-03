Кабмін урегулював питання виробництва й використання біогазу

Кабінет Міністрів України врегулював питання виробництва і використання біогазу.

Відповідне розпорядження Кабміну від 25 лютого №217-р опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, Мінрегіонбуду, Мінприроди, Мінагрополітики, МінЖКГ, НАЕР і Мінпаливенерго доручено спільно із зацікавленими місцевими органами виконавчої влади в місячний термін підготувати проект рішення Кабміну про проведення на базі одного з адміністративних районів, які мають необхідний ресурсний потенціал, експерименту з реалізації пілотного проекту виробництва біогазу для заміщення використання природного газу підприємствами і організаціями бюджетної сфери і житлово-комунального господарства із залученням коштів державного і місцевих бюджетів.

Разом з тим, Кабмін доручив Нацекоінвестагентству разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади розробити і подати в місячний термін уряду проект рішення зі спрощення порядку підготовки, розгляду, схвалення й реалізації проектів, направлених на зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів, з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у рамках застосування механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Мінекономіки, Мінфіну, НАЕР і Нацекоінвестагентству доручено забезпечити розгляд проектної пропозиції ВАТ “Укрексімбанк” щодо запровадження спільного з Міжнародним банком реконструкції і розвитку третього проекту розвитку експорту з урахуванням необхідності надання середньо- і довгострокових кредитів суб`єктам господарювання, зокрема для фінансування заходів щодо виробництва альтернативних видів пального і/або використання відновлюваних джерел енергії.

Мінпромполітики доручено на підставі вивчення реального попиту на устаткування для виробництва й використання біогазу вжити заходів для забезпечення в стислі терміни його виготовлення на вітчизняних підприємствах.

МінЖКГ, НАЕР, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінрегіонбуду, МОЗ, Мінприроди, МНС і Національній академії наук доручено внести в місячний термін пропозиції щодо розробки необхідних технічних нормативів застосування на підставі зарубіжного досвіду систем утилізації біовідходів з урахуванням санітарно-гігієнічних та інших вимог щодо експлуатації житлових будинків та інших будівель відповідно до їх призначення.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що за допомогою біогазу в енергетичному балансі країни можна замінити 10 млрд. кубометрів газу.

На її думку, в першу чергу перехід на використання біопального має здійснюватись на підприємствах теплокомуненерго.