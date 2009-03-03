Долар на міжбанку пішов униз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,3450/8,5100 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2280/0,2345, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5650/10,7800. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2663/64 (понеділок - 1,2575/76).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH з котируваннями – 7,7000/7,9000.