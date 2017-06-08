Рада з третьої спроби провела в першому читанні закон, що дає старт медреформі в Україні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327). За дане рішення проголосували 227 (при необхідних 226 - УНІАН) із 356 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожВ Раді хочуть заслухати звіт Супрун щодо медичної реформи Рішення було ухвалено після декількох нерезультативних голосувань. Зокрема, при першому голосуванні за законопроект було лише 224 голоси, а потім за повернення до голосування було ще менше голосів. Не голосували в повному складі фракції «Опозиційний блок» , «Батьківщина», та лише кілька депутатів із фракції Радикальної партії голосували «за». Після довгих обговорень все ж таки було проголосовано за ухвалення законопроекту в першому читанні. При цьому зазначалось, що мають бути враховані пропозиції, які розширюють коло осіб, що мають отримувати безкоштовну медичну допомогу, зокрема діти.

Законопроектом передбачено, що у межах державного гарантованого пакета держава оплачує пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету необхідні медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням: екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної допомоги.

Крім того, передбачається, що визначається та схвалюється урядом, а також затверджується Верховною Радою у складі проекту закону про державний бюджет на відповідний рік деталізований опис-перелік видів медичних послуг та лікарських засобів, які не входять до державного гарантованого пакета та надання яких не підлягає оплаті за рахунок коштів держбюджету. При цьому зазначається, що уряд може збільшувати тариф покриття та коригувати розмір тарифу співоплати за умови збільшення загального обсягу видатків на медичні послуги та лікарські засоби за державним гарантованим пакетом, передбачених у держбюджеті на відповідний рік.

Законопроектом передбачено створення в Україні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів зі спеціальним статусом, що полягає у спеціальному порядку призначення його голови.

Проектом закону передбачається створення Ради пацієнтського контролю, яка формується на засадах відкритого і прозорого конкурсу, з метою забезпечення відповідності інтересам пацієнтів діяльності профільного органу виконавчої влади. Порядок утворення та діяльності, а також персональний склад цієї Ради затверджується Кабінетом міністрів України.

В законопроекті визначені особливості договорів про медичне обслуговування населення в сфері державних фінансових гарантій. Такий договір визначає умови та обсяг надання пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів, вимоги щодо їх якості, порядок оплати тарифу покриття за надані медичні послуги та лікарські засоби, права та обов’язки сторін, а також відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов такого договору, зокрема, за порушення вимог щодо якості медичних послуг.

Законопроектом визначено, що пацієнт (його законний представник) обирає лікаря з надання первинної медичної допомоги шляхом подання відповідної декларації постачальнику медичних послуг. При цьому забороняється відмовляти на підставі наявності хронічного захворювання, віку, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання.

Законопроектом передбачено, що надання за рахунок коштів бюджету необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою) та паліативною медичною допомогою, здійснюється на підставі направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги або лікуючого лікаря. При цьому зазначається, що оплаті за рахунок коштів бюджету можуть підлягати лише ті лікарські засоби, які включені до переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою уряду та передбачені деталізованим описом.

Відповідно до законопроекту, для всієї території України встановлюються єдині тарифи для реімбурсації та оплати медичних послуг та лікарських засобів, які надаються пацієнтам згідно з деталізованим описом. Тарифи поділяються на тарифи покриття, які сплачуються за рахунок коштів держбюджету, та тарифи співоплати.

За тарифом покриття оплачується в повному обсязі медична допомога, а також повністю або частково інші медичні послуги та лікарські засоби, передбачені деталізованим описом, надані пацієнтам.

Тариф співоплати сплачується пацієнтом за рахунок власних коштів або шляхом забезпечення оплати за рахунок коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. За тарифом співоплати оплачуються медичні послуги, крім медичної допомоги, та лікарські засоби, надані пацієнтам, у разі, коли в межах державного гарантованого пакету відповідні медичні послуги та лікарські засоби оплачуються за рахунок коштів держбюджету України не в повному обсязі.

Іноземці та особи без громадянства оплачують за рахунок власних коштів або коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, крім екстреної.

Законопроектом визначено, що порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується урядом з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Нагадаємо, до порядку денного включено чотири законопроекти щодо медичної реформи. Йдеться про законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№6329), законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з фінансування охорони здоров'я (№6329-1), законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327), а також законопроект про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров'я (№6327-1).