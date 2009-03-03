За інцидент у селищі Мирне покарали 23 міліціонери

Заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ за результатами службового розслідування у зв`язку з інцидентом в сімферопольському селищі Мирне підписав наказ про покарання співробітників, які допустили порушення або неналежним чином виконали свої посадові обов`язки.

«Всього покарано 23 співробітники, з яких два - звільнені з органів внутрішніх справ, 5 - зняті з посад, 8 - попереджені про неповну посадову відповідність, решті оголошені догани і суворі догани», - повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю міліції Криму.

Дисциплінарні стягнення одержали начальник Сімферопольського районного відділу міліції і троє його заступників, командир спецпідрозділу «Беркут», керівники чергових частин Головного управління і райвідділу, штабів цих підрозділів. «Серед покараних три заступники начальника Головного управління, керівники оперативних служб», - говориться в повідомленні.

Міліція Криму зазначає, що жоден з бійців спецпідрозділу «Беркут», який «входив до групи захоплення», не покараний. «Встановлено, що вони діяли відповідно до поставленого їм завдання, володіючи, на жаль, недостатньо перевіреною оперативною інформацією, яка вимагала прийняття негайних рішучих дій, і точно дотримувалися тактики дій спецпідрозділів в екстремальних ситуаціях», - наголошується в повідомленні.

Висновки службового розслідування передано до прокуратури Криму для залучення до матеріалів кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу розповсюдив заяву про напад співробітників «Беркута» на сім`ю ХАЇРОВИХ в селищі Мирне. Більше 10 озброєних бійців зламали двері, вікна і закидали будинок світлошумовими гранатами, одна з яких при вибуху ушкодила руку немолодому господареві. Постраждалому довелося ампутувати кисть лівої руки.

Міліція Криму заявила, що не збиралася нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, що перебував у розшуку.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції.