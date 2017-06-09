МЗС через прийдешній безвіз посилює консульську присутність у дипустановах країн ЄС
Консульські посадові особи здійснюватимуть моніторинг ситуації в пунктах пропуску через державний кордон.
Через зростання у ЄС навантаження на консульських посадових осіб МЗС прийнято рішення про посилення консульської присутності у закордонних дипломатичних установах країн ЄС.
Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України на офіційній сторінці у Facebook.
Повідомляється, що консульські посадові особи здійснюватимуть моніторинг ситуації в пунктах пропуску через державний кордон країни перебування за місцем розташування дипломатичної/консульської установи (у міжнародних аеропортах, автомобільних пунктах пропуску) і будуть готові оперативно реагувати на можливі ускладнення при перетині кордонів ЄС українцями у безвізовому порядку.
«11 червня консули перебуватимуть у міжнародних аеропортах ЄС та наземних пунктах пропуску.
МЗС проведено роботу з провідними операторами мобільного зв’язку на ринку України щодо інформування громадян України про запровадження безвізового режиму», – йдеться в повідомленні.
У Консульській службі нагадали, що наприкінці 2016 року МЗС введено в дію веб-ресурс «Поради подорожуючим» з метою надання громадянам України, які планують подорож за кордон, оперативної інформації щодо безпекової ситуації в різних країнах світу, основ їх міграційного законодавства, митних правил, фітосанітарних вимог, рекомендацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях, контактів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.
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«У червні ц.р. МЗС планує ввести в дію інформаційний сервіс добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон «ДРУГ» з метою попередження, за потреби – надання сприяння громадянам України, у разі надзвичайних подій за кордоном (природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів)», – додали в МЗС.
Як відомо, безвізовий режим з країнами ЄС для громадян України набуває чинності з 11 червня.