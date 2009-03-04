Податківці перевиконали план

За підсумками лютого 2009 року Державна податкова служба України перевиконала план надходжень податків і зборів до загального фонду державного бюджету на 2,6%. До держбюджету надійшло 7,807 млрд. грн. - на 197 млн. грн. більше запланованого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК на брифінгу.

За його даними, в січні-лютому податківці зібрали до загального фонду держбюджету 14,556 млрд. грн. Планові показники Міністерства фінансів перевиконано на 3,9%, до бюджету додатково надійшло 546,6 млн. грн.

У лютому ц.р. план надходжень з податку на додану вартість перевиконано на 8%, зібрано 2,7 млрд. грн. (+210 млн. грн.), з податку на прибуток – на 5%, зібрано 3,5 млрд. грн. (+100,8 млн. грн.). До місцевих бюджетів зібрано 4,6 млрд. грн., приріст становив 104%, або 191 млн. грн.

У лютому платникам податків відшкодовано 2,218 млрд. грн. з ПДВ, що на 170 млн. більше, ніж у лютому 2008 року. «За галузями ПДВ відшкодовано, в першу чергу, гірничо-металургійній галузі, хімічній і експортерам зерна», - повідомив С.БУРЯК.