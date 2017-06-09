Житомирський обласний архів відзначив 95-річчя та відкрив виставку документів

Житомирський обласний архів у п’ятницю, 9 червня – у Міжнародний день архівів – відзначив 95-річчя від дня свого заснування та відкрив виставку документів «Державному архіву Житомирської області – 95!». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожУ Львові показали останні знайдені архіви підпілля ОУН (фоторепортаж)Як зазначається у повідомленні, привітав працівників архіву заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

«Дуже символічним є те, що сьогодні Міжнародний день архівів і слово «міжнародний» підходить саме до нашого архіву. Житомирський архів – це не заклад обласного масштабу, а, навіть, більше – національного. Тут зберігаються документи, в яких можна відслідковувати загальноєвропейські, частково загальносвітові історичні процеси. Тож вітаю вас із цим професійним святом та бажаю вам натхнення та нових досягнень», – сказав Лагута.

На виставці представлені документи з фондів державного архіву області, що висвітлюють становлення, діяльність установи та розвиток архівної справи впродовж багатьох десятиліть.

Серед документів - штатні розписи Волинського губернського правління, протокол засідання особливої комісії по архівним справам, відомість про користування архівними документами в читальному залі обласного архіву за 1932 рік та інші.

«Значний інтерес викликають фотодокументи архіву, які відображають його життя, починаючи з повоєнних років і до сьогодення», - зазначають в ОДА.