На Житомирщині волонтери Корпусу Миру допомагатимуть дітям вивчати англійську
Один із найцінніших аспектів культурологічної підготовки – проживання волонтерів в українських сім’ях.
Волонтери Корпусу Миру з вересня цього року проводитимуть уроки англійської мови для учнів середніх шкіл і технікумів Житомирщини, а також студентів університетів та педагогічних коледжів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як відбуватиметься процес навчання дітей та адаптації американських представників, обговорили сьогодні, 9 червня, під час зустрічі заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута та директор Корпусу Миру США в Україні Денні Робертсон.
Читайте такожАмериканське посольство спільно з ФБР передало НАБУ обладнання і комп'ютери на $500 тисяч
«Житомирська облдержадміністрація надаватиме всебічне сприяння щодо перебування волонтерів Корпусу Миру на території області. Це гарна справа – вчити наших земляків англійської мови та навзаєм волонтери ознайомляться із життям та побутом українців», – зазначив Лагута.
Робертсон зазначив, що окрім навчанню англійської мови, волонтери сприятимуть розвитку молодіжного руху та громад.
«Один із найцінніших аспектів культурологічної підготовки – проживання волонтерів в українських сім’ях. Родини допомагатимуть волонтеру не тільки у процесі вивченні української мови, а також в процесі адаптації до життя у новій громаді і в Україні в цілому», – сказав він.
Нагадаємо, Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році. Корпус Миру співпрацює з багатьма прогресивними організаціями.