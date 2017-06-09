На Житомирщині волонтери Корпусу Миру допомагатимуть дітям вивчати англійську

Волонтери Корпусу Миру з вересня цього року проводитимуть уроки англійської мови для учнів середніх шкіл і технікумів Житомирщини, а також студентів університетів та педагогічних коледжів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як відбуватиметься процес навчання дітей та адаптації американських представників, обговорили сьогодні, 9 червня, під час зустрічі заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута та директор Корпусу Миру США в Україні Денні Робертсон.

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«Житомирська облдержадміністрація надаватиме всебічне сприяння щодо перебування волонтерів Корпусу Миру на території області. Це гарна справа – вчити наших земляків англійської мови та навзаєм волонтери ознайомляться із життям та побутом українців», – зазначив Лагута.

Робертсон зазначив, що окрім навчанню англійської мови, волонтери сприятимуть розвитку молодіжного руху та громад.

«Один із найцінніших аспектів культурологічної підготовки – проживання волонтерів в українських сім’ях. Родини допомагатимуть волонтеру не тільки у процесі вивченні української мови, а також в процесі адаптації до життя у новій громаді і в Україні в цілому», – сказав він.

Нагадаємо, Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році. Корпус Миру співпрацює з багатьма прогресивними організаціями.