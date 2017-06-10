У Житомирі напередодні початку дії безвізу з ЄС пройшов концерт, на якому лунали пісні мовами Європи

У Житомирі провели концерт, на якому лунали пісні мовами Європи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазанчається у повідомленні, сьогодні у Житомирі напередодні початку дії безвізу з країнами ЄС студенти Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка виконували пісні мовами Європи.

Концерт "Україна - це Європа" пройшов сьогодні, 10 червня, на вулиці Михайлівській.

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Зі сцени звучали пісні англійською, італійською, французькою та іншими мовами, а ведучі говорили українською та англійською мовами.

Як відомо, у неділю, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 години 00 хвилин, набирає чинності рішення ЄС про безвізові поїздки для громадян України.