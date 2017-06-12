У ЄС незадоволені боротьбою в Україні із порушенням прав інтелектуальної власності

У Європейському Союзі висловлюють розчарування повільним прогресом України в реформі законодавства щодо прав інтелектуальної власності.

Про це повідомляється на сайті Представництва ЄС в Україні.

Європейські дипломати нагадали, що з часу набуття чинності поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) минуло 18 місяців.

"Проте уряд досі не подав на розгляд до Верховної Ради більшість законопроектів, які Україна зобов’язалася прийняти відповідно до умов поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Ще в 2015 році експерти ЄС, працюючи разом з українською владою, підготували відповідні законопроекти. Проте вони досі перебувають на розгляді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Українська сторона обіцяла у вересні надіслати до Ради пакет з 4 законів (про організації колективного управління; створення національного офісу інтелектуальної власності; про патенти на винаходи та корисні моделі; про авторське право і суміжні права) і що ці закони (з ними Європейський Союз досі не ознайомили) будуть засновані на законопроектах, підготовлених експертами ЄС", - йдеться у повідомленні.

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"Наявна ситуація з організаціями колективного управління завдає непоправної шкоди законним інтересам тисяч місцевих та міжнародних правовласників. Сучасне законодавство України не містить адекватних норм для забезпечення ефективного дотримання прав інтелектуальної власності. Прийняття Україною законів відповідно до зобов’язань, взятих в рамках ПВЗВТ, могло б допомогти їй тісніше інтегруватися до світової системи торгівлі, залучити іноземні інвестиції та запобігти подальшим значним втратам з боку правовласників", - наголошують у Представництві.

"Поодиноким позитивним досягненням є посилення боротьби проти інтернет-піратства. Вселяє надію нещодавно ухвалений закон про кінематограф. Він забезпечує кращий контроль інтернет-простору задля запобігання розміщенню нелегального контенту на веб-сайтах, що базуються в Україні. Він також регламентує діяльність кібер-поліції, яка забезпечуватиме виконання законодавства в цій сфері у співпраці з міжнародними колегами. ЄС залишається лише сподіватися, що в майбутньому цей позитивний приклад буде наслідуватись і в інших сферах захисту прав інтелектуальної власності", - заявили дипломати.