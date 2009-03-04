Єврокомісія замислилася, чи не надто оптимістичні її прогнози щодо ВВП

Європейська комісія не виключає, що її прогнози щодо ВВП можуть виявитися занадто оптимістичними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУН’Я, виступаючи на зустрічі в Європейському політичному центрі.

“В нашому прогнозі, який ми представляли 19 січня, я казав, що ризики збалансовані... Зараз я можу сказати, що ризики погіршення переважають”, - сказав він.

Відповідно до прогнозу, представленого Єврокомісією 19 січня, передбачалося скорочення ВВП цього року в єврозоні на 1,9%, в ЄС-27 – на 1,8% з незначним відновленням у 2010 році в 0,4% для країн зони євро та 0,5% - для всіх країн-членів ЄС.

Комісар ЄС також висловився проти ідеї збільшення національних планів стимулювання економіки у випадку, якщо падіння триватиме, зазначивши, що це призведе до зростання дефіциту бюджетів, що також небажано в умовах економічної кризи.

Говорячи про ідею випуску спільних європейських бондів для всіх країн-членів ЄС, Й.АЛМУН’Я зазначив, що це розумна ідея, однак визначатися щодо неї повинні країни-члени.

“Це політично неможливо сьогодні, однак може бути в майбутньому”, - сказав Комісар ЄС.