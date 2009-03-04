Єврокомісія замислилася, чи не надто оптимістичні її прогнози щодо ВВП
Ризики погіршення переважають
Європейська комісія не виключає, що її прогнози щодо ВВП можуть виявитися занадто оптимістичними.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУН’Я, виступаючи на зустрічі в Європейському політичному центрі.
“В нашому прогнозі, який ми представляли 19 січня, я казав, що ризики збалансовані... Зараз я можу сказати, що ризики погіршення переважають”, - сказав він.
Відповідно до прогнозу, представленого Єврокомісією 19 січня, передбачалося скорочення ВВП цього року в єврозоні на 1,9%, в ЄС-27 – на 1,8% з незначним відновленням у 2010 році в 0,4% для країн зони євро та 0,5% - для всіх країн-членів ЄС.
Комісар ЄС також висловився проти ідеї збільшення національних планів стимулювання економіки у випадку, якщо падіння триватиме, зазначивши, що це призведе до зростання дефіциту бюджетів, що також небажано в умовах економічної кризи.
Говорячи про ідею випуску спільних європейських бондів для всіх країн-членів ЄС, Й.АЛМУН’Я зазначив, що це розумна ідея, однак визначатися щодо неї повинні країни-члени.
“Це політично неможливо сьогодні, однак може бути в майбутньому”, - сказав Комісар ЄС.