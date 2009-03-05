В Ялті відкрився міжнародний ярмарок «Крим. Курорти. Туризм»

Понад 500 туристичних компаній із різних країн беруть участь у XVIII Міжнародному ярмарку «Крим. Курорти. Туризм – 2009», яка відкрилася сьогодні в Ялті.

Організатори заходу - Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим і «Кримський центр розвитку туризму».

Як повідомили УНІАН організатори, головна мета ярмарку - реклама можливостей Криму й майбутнього курортного сезону, активне просування кримського турпродукту на міжнародний ринок, розширення ділових контактів між підприємствами курортно-туристичного комплексу й кримськими товаровиробниками.

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА заявив, що уряд автономії готовий зробити все можливе, щоб курортний сезон-2009 пройшов на належному рівні.

Ярмарок в Ялті триватиме декілька днів.