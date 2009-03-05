Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Шевченківський район Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора голова Шевченківської районної державної адміністрації в Києві Віктор ПИЛИПИШИН на прес-конференції, що відбулася після наради у глави держави.

“Наприкінці зустрічі Президент прийняв моє запрошення, і було прийнято рішення про те, що він на кілька годин приїде в Шевченківський район і ознайомиться з ситуацією в районі та вивчить проблеми, які є в районі, для того, щоб мати більше вражень, більше розуміння ситуації в районах Києва, як вони живуть”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

“Ми, голови районів, думаємо, що це дуже гарний знак”, - додав він, говорячи також від імені інших голів столичних райадміністрацій, зокрема Святошинської Володимира МАЗЕПИ та Дарницької Віталія СТАШУКА, які також взяли участь у прес-конференції.

Точної дати візиту В.ЮЩЕНКА в Шевченківський район, за словами В.ПИЛИПИШИНА, ще не визначено, але він вважає, що це відбудеться цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Президент проводив нараду з керівництвом Києва для вирішення нагальних проблем столиці.

На брифінгу після наради заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, зокрема, сказав, що було домовлено, що в найближчі дні Президент здійснить робочу поїздку в один із районів м. Києва, де проаналізує бюджетні відносини в столиці на прикладі окремого району.