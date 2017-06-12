Із Житомирського перинатального центру виписали породіллю із 12-ю дитиною

Сьогодні, із Житомирського перинатального центру виписали породіллю Бодомерів із 12-ю народженою дитиною. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 39-річна Ганна Бодомер народила сина 8 червня ввечері.

«Пологи, вже традиційно, відбулись без ускладнень. І синочок і я почуваємось добре», - розповіла журналістам породілля.

Наразі багатодітне подружжя виховує 12 дітей, із них 7 хлопчиків та 5 дівчаток, найстаршому синові вже 22 роки.

«Діти - це наше щастя. Ми щасливі, що Бог дав нам ще одну дитину. Тепер наше завдання - виховати малюків гідними людьми», - розповів пресі багатодітний батько Богдан Бадомер.

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Ця родина вже отримала чотирьохкімнатну квартиру ще в минулому році. За сприяння міської ради квартиру вже відремонтували.

«Сьогодні потрібно бути дуже мужньою, аби наважитись народжувати 12-ту дитину. Ви є прикладом для молодих сімей житомирян», - зазначив начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук.

Наразі міська рада готує документи для надання фінансової допомоги багатодітним сім'ям, в тому числі і родині Бодомерів.