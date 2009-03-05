Тимошенко хоче скасувати податок на імпорт

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ініціативу автоперевізників щодо скасування тринадцятивідсоткової надбавки до ввізних мит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з врегулювання проблемних питань автоперевізників, які страйкують на трасі Київ-Одеса.

«Це робота для перевізників: немає імпортерів - всі відпочивають. Нам потрібно повернутися до цього», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закон про встановлення надбавки у розмірі 13% до ввізних мит є порушенням вимог Світової організації торгівлі.

«Я просила би Міністерство економіки – давайте вносити до Верховної Ради, хай це буде непопулярно для виробників, але це не можна - такі нерівні вимоги. Курс вже відрегулював експорт-імпорт, ще 13% абсолютно зайві», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого ц.р. Президент підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою».

Законом передбачається введення строком на 6 місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний, відповідно до діючих правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні закону України «Про єдиний митний тариф».

23 лютого перший заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК повідомив, що Президент підписав цей закон, враховуючи ідеологічну обставину – необхідність підтримки національного виробника, але закон не є бездоганним.

Він зазначив, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо статті 36 Закону, що дозволяє уряду продовжувати на півроку дію додаткових мит.