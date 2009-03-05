Тимошенко хоче скасувати податок на імпорт

13:50, 05 березня 2009
Суспільство
2753 0

Бо порушення вимог СОТ

 Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ініціативу автоперевізників щодо скасування тринадцятивідсоткової надбавки до ввізних мит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з врегулювання проблемних питань автоперевізників, які страйкують на трасі Київ-Одеса.

«Це робота для перевізників: немає імпортерів - всі відпочивають. Нам потрібно повернутися до цього», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закон про встановлення надбавки у розмірі 13% до ввізних мит є порушенням вимог Світової організації торгівлі.

«Я просила би Міністерство економіки – давайте вносити до Верховної Ради, хай це буде непопулярно для виробників, але це не можна - такі нерівні вимоги. Курс вже відрегулював експорт-імпорт, ще 13% абсолютно зайві», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого ц.р. Президент підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою».

Законом передбачається введення строком на 6 місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний, відповідно до діючих правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні закону України «Про єдиний митний тариф».

23 лютого перший заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК повідомив, що Президент підписав цей закон, враховуючи ідеологічну обставину – необхідність підтримки національного виробника, але закон не є бездоганним.

Він зазначив, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо статті 36 Закону, що дозволяє уряду продовжувати на півроку дію додаткових мит.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter