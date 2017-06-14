Українців серед постраждалих внаслідок пожежі в багатоповерхівці Лондона немає - МЗС

За попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих внаслідок пожежі в 27-поверховому житловому будинку немає.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у "Твіттері".

Читайте такожУ Лондоні горить 27-поверховий будинок, десятки людей постраждали (фоторепортаж)"За інформацією поліції, у результаті пожежі в Лондоні є жертви (кількість не називається). На 08.00 14.06 громадян України серед загиблих немає", - заявили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, у західній частині Лондона сьогодні спалахнула пожежа у 27-поверховому житловому будинку. Загоряння намагаються загасити 200 пожежних та 40 пожежних автомомбілів. 30 осіб були відправлені до 5 шпиталів після пожежі.