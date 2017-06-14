"Любов з охоронцем і настирливі папараці": Лобода зняла кліп про скандал з українськими ЗМІ (відео)

Співачка Світлана Лобода представила новий кліп на пісню «Случайная», в якому йдеться про недавній скандал з журналістом.

"Сценарій кліпу продиктований життям і знятий на межі вигадки і реальності: трапляється, що артистам доводиться стикатися з настирливими папараці, які порушують допустимі межі особистого простору, а жертвами таких ситуацій стають їхні близькі люди. Сама історія кліпу злегка розкриває внутрішній світ виконавців і показує, що за своєю суттю вони - самотні люди, а світ блиску, шику і нескінченних спалахів камер - всього лише ілюзія", - сказано в описі до відео.

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Режисером кліпу виступила продюсер співачки Нателла Крапівіна. За її словами, ролик на пісню "Случайная" - це "ще одна глава з книги під назвою "Життя", в якій чітко ілюстроване, що в світі немає випадкових людей, як і не буває випадкових подій, але в теж час одна несподівана зустріч може стати фатальною".

Саме про цю історію, тільки з деякими змінами, співачка зняла новий кліп.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в березні під час зйомок будинку Світлани Лободи, на знімальну групу телеканалу 1+1 зі зброєю напали охоронці співачки. Автомобіль знімальної групи був заблокований двома машинами охорони співачки, в одній з яких був чоловік зі зброєю. Демонструючи пістолет і молоток, троє охоронців погрожували прострілити коліно водієві телеканалу, після чого насильно відібрали відеокамеру і машинний відеореєстратор.

На місце інциденту журналісти викликали поліцію, яка зафіксувала заяву знімальної групи телеканалу про перешкоджання журналістській діяльності, а також зафіксувала факт пограбування і пообіцяла залучити винних до відповідальності. Пізніше поліція перехопила машини грабіжників, виявила вкрадену техніку і відкрила кримінальне провадження за статтею про розбійний напад, а продюсер співачки Нателла Крапівіна початку в соцмережах загрожувати журналістці: спочатку обіцяла побити і облити дівчину кислотою, а потім нацькувати на українку керівника Чечні і свого друга Рамзана Кадирова. "Рамзан таких, як ти, відстрілює. Я обов'язково передам йому твоє фото", - написала вона.

За її версією, журналісти намагалися потрапити на територію будинку, і саме тому вони привернули увагу охоронця. "Вони намагалися потрапити на територію будинку, вони лізли на паркан. Вони просто хотіли підглянути щось, вломитися на приватну територію. Якийсь компромат, який би міг її в черговий раз спровокувати – і, власне, у них це вийшло", - заявила вона.