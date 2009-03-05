Алла Пугачова припиняє концертну діяльність

Російська співачка Алла ПУГАЧОВА припиняє свою концертну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Москві.

А.ПУГАЧОВА зазначила, що перед цим планує провести великий тур «Від квітня до квітня» країнами колишнього Радянського Союзу.

Співачка також повідомила, що продовжить свою діяльність на радіо, в театрі, а також у видавничій сфері.

За її словами, рішення про припинення концертної діяльності було прийняте з двох причин.

«Перша: здоров`я моє вже не дуже дозволяє кататися туди-сюди. І друга причина: тому, що після ряду операцій, які мені довелося перенести, мій голос підсів і вже не може передати тих інтонацій, які мені хотілося б донести", - сказала А.ПУГАЧОВА.