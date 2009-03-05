У рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Криворізький СНІД-центр.

Про це УНИАН сообщили в прес-службе главы государства.

* * * Метою закладу є надання медичної практики, а саме: профілактичної, консультативно-діагностичної, організаційно-методичної допомоги населенню міста, установам, організаціям, лікувально-профілактичним закладам, носіям ВІЛ-інфекції, хворим на СНІД тощо.

Центр займається великою санітарно-просвітницької діяльністю, має школу майбутніх батьків для ВІЛ-позитивних вагітних, а також ВІЛ-позитивних людей, які вирішили народити дитину.

СНІД-центр обслуговує мешканців Кривого Рогу та 4 сільських райони.

У Центрі з початку реєстрації на диспансерному обліку перебуває 13 000 ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.