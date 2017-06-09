Попит на "біометрику" перевищує очікуваний в 2 рази - Аваков

Попит на біометричні паспорти перевищує очікуваний в 2 рази, щодня видається до 21 тисячі паспортів. Про це повідомив глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

«Кожен день видається 20,5-21 тисяча паспортів. Це абсолютний рекорд», - повідомив глава МВС. За його словами, попит на біометричні закордонні паспорти по наближенню ведення в дію безвізових значно зріс і перевищує очікуваний обсяг у 1,5-2 рази.

Також міністр внутрішніх справ повідомив про намір збільшити виробничі потужності друку паспортів. «У понеділок-вівторок прем'єр-міністр проведе координаційну нараду, і ми постараємося найближчим часом вдвічі збільшити потужності з друкування паспортів», - сказав Арсен Аваков.

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Окремо глава МВС звернувся до українців з проханням не створювати зайвий ажіотаж навколо видачі закордонних паспортів. «Вони будуть видаватися і до 11 червня, і після 11 червня, і будуть такі ж якісні», - зазначив Арсен Аваков і закликав громадян користуватися електронними чергами і всіма електронними сервісами Державної міграційної служби та центрів надання адміністративних послуг, які також долучаються до процесу видачі біометричних документів.

Нагадаємо, раніше в Міграційній службі розповіли, коли спаде ажіотаж на "біометрику".