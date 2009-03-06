Нацбанк призначив куратора в Укргазбанк, що ж тут поганого?

Фінансовий ринок негативно сприйняв призначення куратора від Національного банку України в «Укргазбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління «Укргазбанку», народний депутат Василь ГОРБАЛЬ (фракція Партії регіонів) учора журналістам у Кабінеті Міністрів України.

«Прикро, що інформацію про куратора ринок сприйняв негативно. Далеко не кожен клієнт банку знає, що в кожного великого банку є куратор НБУ», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Голова банку зазначив, що призначення куратора від НБУ в «Укргазбанку» пов`язане з переведенням цього банку з категорії невеликих у категорію великих банківських установ.

Він уточнив, що куратор має право бути присутнім на засіданнях правління і на засіданнях кредитних комітетів банку.

В.ГОРБАЛЬ наголосив, що куратор не має статусу тимчасового адміністратора Нацбанку.

«Тимчасова адміністрація – це абсолютно інший статус. Куратор – це форма діалогу. Я спілкувався з куратором, це абсолютно адекватний працівник Національного банку», - пояснив він, сказавши, що куратором від НБУ в «Укргазбанку» призначено Володимира МАЗЕПУ.

«Укргазбанку» було збільшено ліміти з рефінансування, а це свідчить про те, що держава в особі й уряду, і Національного банку, зацікавлена в тому, щоб «Укргазбанк» був «на плаву», - наголосив В.ГОРБАЛЬ.

На його думку, саме така зацікавленість держави має бути основним “месиджем” для ринку, а не факт введення куратора.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Національний банк України призначив куратора в "Укргазбанк".

Згідно з постановою Нацбанку, на куратора покладають такі повноваження: контроль за здійсненням банком різних операцій, ініціювання нарад з керівництвом банку, присутність на зборах акціонерів, засіданнях Правління і Наглядової ради банку, узгодження пов`язаних з рухом коштів рішень керівництва банку, винесення за межі банку копій документів, що свідчать про порушення банком нормативно-правових актів НБУ.

Протягом 7 днів після призначення куратор зобов`язаний спільно з керівництвом банку скласти комплексний план з погашення простроченої заборгованості банку, з припинення відпливу депозитів, з повернення в банк готівкових коштів, зі збільшення ресурсної бази банку.

Термін повноважень куратора не може перевищувати 1 року з дня його призначення.

Довідка УНІАН. ВАТ АБ "Укргазбанк" (Київ) створено 1993 року.

Чистий прибуток ВАТ «Укргазбанк» 2008 р. становив 204 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 року пакетами акцій у розмірі понад 10% володіли ТОВ "Фінансово-інвестиційний альянс" - 33,0063% і ТОВ "Компанія "Укргазінвестплюс" - 19,0005%.

За даними міжнародного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролює депутат Верховної Ради Василь ГОРБАЛЬ (39%) і депутат Київради Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).