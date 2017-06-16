У Києві судять "п'яту точку" Євробачення - пранкера Седюка

У Дніпровському райсуді столиці розглядають справу пранкера-хулігана Віталія Седюка, який спустив штани на сцені Євробачення-2017 під час виступу Джамали. Про це повідомляє ТСН.

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Як відомо, під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення у Києві пранкер вискочив на сцену, де співала Джамала, і в прямому ефірі показав 200 мільйонам глядачів голі сідниці. Седюк згодом заявив, що штани знімав заради епатажу.