У Києві судять "п'яту точку" Євробачення - пранкера Седюка
14:24, 16 червня 2017Суспільство
350 0
Седюку загрожує штраф або до п'яти років ув'язнення.
Віталій Седюк / REUTERS
У Дніпровському райсуді столиці розглядають справу пранкера-хулігана Віталія Седюка, який спустив штани на сцені Євробачення-2017 під час виступу Джамали. Про це повідомляє ТСН.
Читайте такожДжамала вперше прокоментувала оголені сідниці Седюка на Євробаченні-2017 (відео)Пранкера Седюка звинувачують у хуліганстві, йому загрожує штраф або до п'яти років ув'язнення.
Як відомо, під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення у Києві пранкер вискочив на сцену, де співала Джамала, і в прямому ефірі показав 200 мільйонам глядачів голі сідниці. Седюк згодом заявив, що штани знімав заради епатажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні