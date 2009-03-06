Ажіотажний попит на сіль може спричинити спад виробництва

Для державного виробничого об`єднання «Артемсіль» існуючий зараз ажіотаж на ринку солі може незабаром призвести до значного спаду виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції в Артемівську керівники ДВО «Артемсіль» генеральний директор Дмитро ДОЦЕНКО і комерційний директор Ігор КОСТИРІН.

«Артемсіль» - це державне підприємство з плановим виробництвом, і сьогоднішній ажіотаж, він нам не потрібен», - сказав гендиректор. Він зазначив, що в циклі роботи підприємства «існують такі місяці, де сезонно відбувається спад виробництва й реалізації продукції», «тобто, те, що ми на сьогоднішній день маємо великі плюси – це може в майбутньому не дуже добре позначитися на ринку, хоча ми будемо всіляким чином зменшувати ці ризики».

Детальніше негативну сторону даної ситуації пояснив І.КОСТИРІН: «Завжди весняний сезон відповідав спаду купівельного попиту. Зараз, у цей ажіотажний період, ми збільшуємо виробничі потужності, ми насичуємо ринок, тобто, насичуємо кінцевого споживача й після насичення підприємство, потрапляючи в цей весняний спад, потрапляє ще до глибшої ями». За його словами, це може спричинити «зупинку однієї або двох соляних шахт, тобто, не будуть задіяні виробничі потужності, й доведеться колективи цих шахт, відповідно, відправляти у відпустки».

І.КОСТИРІН повідомив, що завдяки виниклому ажіотажному попиту підприємство на 30% збільшило виробництво й реалізацію солі. «Якщо порівнювати лютий 2009 року і 2008 року по фасованій солі, тобто ця сіль, яка відпускається в пачках, зріс обсяг виробництва й обсяг продажів на 30%», - сказав він.

Д.ДОЦЕНКО підкреслив, що на сьогоднішній день ажіотаж не спадає.

На запитання, кому вигідно підігрівати попит на сіль, він відповів, що з`ясуванням цього повинні зайнятися правоохоронні органи, «тому що на сьогоднішній день відпускна ціна нашої продукції залишилася на тому ж рівні». «Те, що відбувається спекуляція на ринку солі, повірте, - це не наша примха й не наші дії», - зазначив гендиректор.

Довідка УНІАН. ДВО «Артемсіль» - найбільше підприємство з видобування й реалізації кухарської солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДВО «Артемсіль» розташовані в м. Соледар Донецької області. Продукція ДВО «Артемсіль» постачається на ринки до 23 країн світу.

Виробничі потужності ДВО «Артемсіль» становлять 7 млн. тонн солі на рік. Сьогодні підприємство видобуває 2,5-3 млн. тонн солі на рік, із них 1 млн. тонн – для споживачів України.

Виробниче об`єднання працює стабільно, прибутково, в тризмінному режимі.

ДВО «Артемсіль» є містоутворюючим підприємством для Соледара.