Більшість громадян виступають проти обмеження права продавати свої паї

79% громадян виступають проти продовження штучного обмеження права продавати свій земельний пай. Про це свідчать результати опитування, проведеного під час ефіру програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Читайте такожРада може восени розглянути запуск ринку землі в Україні - Мінагропрод

19% опитаний згодні із продовженням дії мораторію на продаж землі, а 2% респондентів відповіли «Мені байдуже». Дослідження проводилось шляхом інтерактивного опитування.

Як зазначив відомий фермер та народний депутат від БПП Аркадій Корнацький, коментуючи результати опитування «а якби ви поїхали в село і запитали самих лише власників паїв, то у вас було б не 79% а 99% проти обмеження їх права продавати свою землю».

Земельну реформу стримують страхи, накопичені селянами за 18 років дії мораторію, а також негативний досвід ваучерної приватизації, впевнений Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. «Але навіть критики ринку землі визнають, що 27 млн га землі знаходяться в приватних руках. Це факт. Це є приватною власністю громадян і не є власністю держави. Це є активом кожної окремої взятої людини, чиї права зараз штучно обмежені», - сказав він.

За даними соціологічних досліджень, намір продати свою землю мають лише 20% власників, які і сформують першу хвилю пропозиції. «З відкриттям ринку ми вийдемо на той показник, який зараз є в європейських країнах і де в обігу перебуває 5-10% землі. І на довгі роки основною формою використання землі в сільському господарстві залишиться оренда, - сказав Максим Мартинюк. - І насправді ми через запуск ринку землі якраз і вийдемо на той фермерський устрій сільськогосподарського виробництва, до якого прагнемо».

Нагадаємо, наразі Уряд фокусується на формуванні такої моделі сільського господарства, де б ключову роль відігравали фермери, оскільки саме фермерство є рушійною силою відродження сільських територій та подолання безробіття в селі.