"Скандал навколо концерту Scooter в Криму": музиканти не здогадувалися, що "вплутаються в політичний конфлікт"

Учасники групи Scooter зізналися, що навіть не здогадувалися, що своїм майбутнім виступом в Криму вплутуються в політичний конфлікт.

Про це лідер колективу Ейч Пі Бакстер розповів виданню Bild.

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Співак підкреслив, що "їде в Крим не для того, щоб займатися там політикою".

"Ми їдемо в Крим не для того, щоб займатися там політикою, а тому що у нас там є фанати. У нас є що їм показати", - сказав Бакстер.

У свою чергу менеджер Scooter зазначив, що музика групи "повністю аполітична".

"Ми навіть не знали, що вплутаємся в політичний конфлікт. Наша музика повністю аполітична, і ми хочемо бути в стороні від політичних питань. Ми відвідуємо Україну і Росію з 1995-го року, і там є багато шанувальників, які з нетерпінням чекають Scooter", - зазначив менеджер.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виступ Scooter на території окупованого Криму, а саме в Балаклаві, запланований на 4 серпня.

Цікаво, що на офіційному сайті Scooter концерт на півострові вказаний, проте країну колектив навмисно не підписував.

"Ми зробили це навмисно. Ми хотіли зберегти нейтралітет", - прокоментував менеджер групи.

Раніше в Twitter російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що цього літа німецька група Scooter виступить в окупованому Росією Криму, і опублікував фото афіші.