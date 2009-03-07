Погода на 8 березня

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Дощі, вночі та вранці місцями сильні дощі, вдень у південній частині, центральних та північних областях невеликий дощ.

Місцями утримаються тумани, у східній частині на дорогах ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-7°, вдень 4-9° тепла, у південній частині 10-15° тепла. У західних областях дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади, температура близько 0°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі у східній частині пориви 15-20 м/с.

У Києві та області вночі та вранці сильні дощі, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 3-5°, вдень 6-8° тепла.