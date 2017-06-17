У ніч проти суботи в Дніпрі демонтували майже півсотні незаконних газових заправок

У Дніпрі триває демонтажнезаконних автозаправних станцій. У ніч на 17 червня з вулиць міста прибрали майже півсотні газових АЗС, що не мали жодних дозвільних документів. Згідно із законом, так звані заправки з газовими балонами взагалі не можуть працювати на території міста.

Удень 17 червня міський голова Дніпра Борис Філатов особисто прибув на черговий демонтаж уже 50-ї незаконної АЗС «Восток газ». До місця робіт на Набережній Перемоги, 29 він приїхав на маніпуляторі.

«Ця заправка вже 50-та. Ювілейна. Якщо так триватиме й надалі, то до кінця вихідних ми приберемо три чверті незаконних станцій. Так звані підприємці не чинять особливого опору, бо знають: ми налаштовані рішуче. Усі працюють, як єдиний механізм, адже розуміють: цей бізнес є незаконним. Він спотворює обличчя міста та несе техногеннузагрозу», – сказав Борис Філатов.

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Очільник Дніпра також подякував Національній і муніципальній поліції, ДСНС та органам прокуратури за скоординовану роботу.

Комунальники працюють в усіх районах міста. Демонтаж супроводжують патрульні та працівники КП «Муніципальна поліція» на чолі з Андрієм Ткаченком. Після провокацій та збройних нападів на працівників, що сталися тиждень тому під час демонтажу незаконної заправки на вул. Робочій, 80, заходи безпеки було посилено.

Усупереч правилам, більшість паливних станцій розміщувалися в житлових кварталах – упритул до будинків, шкіл і дитсадків. Місцеві мешканці неодноразово били на сполох, адже таке сусідство є прямою загрозою життю та здоров'ю людей.