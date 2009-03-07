З початку року з Буковини видворили 66 незаконних мігрантів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Чернівецькій області, впродовж двох місяців цього року до адміністративної відповідальності за порушення законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства до адміністративної відповідальності у Чернівецькій області було притягнуто 430 осіб. Зокрема, 294 особи - за порушення правил перебування в Україні.

15 місцевим посадовцям довелося відповідати за порушення порядку працевлаштування іноземців, 87 громадян України притягнули до відповідальності за невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців, 21 - за порушення порядку надання іноземцям житла, 13 - за порушення порядку надання іноземцям транспортних послуг.

Водночас, іноземці подали 52 заяви, у тому числі 47 - щодо набуття громадянства за територіальним походженням, 2 - за народженням, 2 - у зв’язку з громадянством батьків, 1 - щодо прийняття до громадянства.