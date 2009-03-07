Найкраща студентська сім’я Луцька отримає квартиру

У Луцьку оголошено конкурс «Студентська сім’я - 2009», переможці якого отримають в подарунок квартиру.

Конкурс відбувається під патронатом міського голови Богдана ШИБИ і триватиме до 15 травня. Участь в ньому можуть узяти студентські сім’ї віком до 28 років

Як передає кореспондент УНІАН, про конкурс міський голова повідомив представникам самоврядування усіх вищих навчальних закладів міста.

За словами Б.ШИБИ, конкурс проводитиметься у три етапи: перший, відбірковий, триватиме з 2 березня до 25 квітня у вищих навчальних закладах. Другий етап - півфінал конкурсу. На півфінальні конкурсні змагання кожен вищий навчальний заклад представить одну студентську сім’ю - переможницю відбіркового огляду. Третій етап – фінал, у який виходять три сім`ї, що будуть змагатися за головний приз конкурсу.

Також міський голова зазначив, що, швидше за все, це буде не конкурс, а фестиваль, де кожна молода сім’я покаже, чим і як живе. „Завдяки такому заходу ми зможемо ширше ознайомитися з середовищем, у якому знаходяться сьогодні молоді люди, відчути їхні позитивні і негативні моменти, дізнатися про їхні сьогоднішні проблеми та перспективи в майбутньому. Ми очікуємо від молоді нові нестандартні підходи, бо саме від молоді залежить як її подальше життя, так і життя нашої держави загалом”, - наголосив Б.ШИБА.