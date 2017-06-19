Google посилить контроль за екстремістськими роликами на YouTube

Компанія Google посилить заходи з боротьби з екстремістським контентом на вмдеохостинге YouTube. Про це йдеться в повідомленні в блозі компанії Google.

У плани компанії входить оновити і поліпшити інструменти з автоматичного розпізнавання і видалення відеороликів, що містять пропаганду тероризму та іншого екстремістський контент. Google збирається збільшити число співробітників, в ручному режимі займаються виявленням і видаленням подібних відео.

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Крім того, Google розширить свою співпрацю з громадськими організаціями, які борються з поширенням екстремістських матеріалів в інтернеті. Вони допоможуть компанії знаходити розміщений на YouTube контент, який може призначатися для вербування потенційних екстремістів. Корпорація також заявила, що має намір електронним способом зв'язуватися з особами, які зацікавилися подібними відео, та надсилати їм посилання на записи антиекстремістського змісту з метою спонукати їх не пов'язувати своє життя з тероризмом.

"Екстремісти і терористи хочуть не тільки підірвати нашу безпеку, але і знищити наші цінності і всі ті речі, які роблять суспільство відкритим і вільним. Ми їм не дозволимо", - заявили в Google.

Нагадаємо, що Google знову очолив список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні.