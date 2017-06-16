Google знову очолив список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні

Пошукова система Google в травні 2017 року в черговий раз очолила список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) в Україні, йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет Асоціації України.

Згідно з повідомленням, у дослідженні, проведеному агентством Factum Group Ukraine за замовленням асоціації, брало участь 5 тисяч інтернет-користувачів зі всієї України.

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За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії в травні Google склало 63% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени Youtube.com (43%), Vkontakte (43%), Yandex (34%), Odnoklassniki (27%), Facebook (26%) Mail.ru (24%). В інших доменів середньоденна частка склала менше 15%.

У рейтингу доменів, ранжованих за охопленням користувачів (частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць), також лідирував Google. На частку цього ресурсу довелося 80% користувачів. Друге місце в цьому рейтингу розділили домени Youtube.com і Vkontakte (62%). Далі йдуть Yandex і Mail.ru (60% і 57% відповідно). В інших інтернет-ресурсів охоплення становить менше половини аудиторії.

У дослідженні враховувалася загальна кількість людей, що відвідали інтернет-ресурси з комп'ютерів і мобільних пристроїв (Android).

При цьому ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua, ok.ru – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.com – в Vkontakte. При цьому охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідування ресурсу, в охопленні він обліковується один раз.

Довідка УНІАН. Factum Group Ukraine – дослідний холдинг, який займається проведенням соціологічних і маркетингових досліджень. У структуру холдингу входять також польові компанії, що володіють всіма необхідними ресурсами для збору даних. Основна мета дослідження, яке проводить компанія Factum Group Ukraine на замовлення Інау, – аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.