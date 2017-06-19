Українські школярі вивчатимуть безвіз, чірлідінг, Забужко та Андруховича

Навчальні програми для учнів старших класів середніх шкіл піддалися невеликим змінам. У програми, які затверджені наказом МОН, запроваджуються сучасні теми, опис яких включений в програми і опублікований на сайті Міносвіти України.

Так, в оновленій програмі з літератури можна зустріти твори кримсько-татарського письменника Таіра Халілова, лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич, Юрія Андруховича, Василя Шкляра, та Оксани Забужко, відомої за бестселером "Польові дослідження українського сексу".

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У той же час з обов'язкового переліку книг прибрали кіноповість Олександра Довженка "Україна в огні".

Зміни торкнулися і програм дисципліни "Україна і світ". Школярам пропонується вивчити Угоду про асоціацію України з ЄС та безвізовий режим з Євросоюзом.

Розширено список модулів з фізкультури - учні можуть вибрати регбі, корфбол (спортивна гра, схожа з нетболом і баскетболом, найбільш поширена в Нідерландах і Бельгії), степ-аеробіку і чірлідінг (вид спорту, що поєднує елементи шоу і видовищних видів спорту (танці, гімнастика, акробатика) на заняттях.

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Нагадаємо, ще рік тому український Інститут національної пам'яті повідомляв, що старшокласники України будуть вивчати історію країни за новою програмою. Тоді були запропоновані теми: "Агресія і окупація Криму Російською Федерацією", "Антитерористична операція на Донбасі", перемога України на конкурсі "Євробачення" у 2004 і 2016 роках. Велику увагу було приділено вивченню біографій Степана Бандери, Романа Шухевича, Симона Петлюри, Євгена Коновальця.