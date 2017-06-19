"П'ята точка Євробачення": скандальний пранкер Седюк заявив у поліцію на Ківу через погрози

Пранкер звернувся до Шевченківського управління поліції і написав заяву на радника міністра МВС Іллю Ківу, який в одному з інтерв'ю пригрозив Седюку фізичною розправою і самосудом.

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Пранкерт надав ТСН фото своєї заяви і прокоментував своє рішення:

"Вважаю заяви радника міністра МВС Іллі Ківи і самого міністра Арсена Авакова: "Показувати голий зад мешканцям ізолятора я б йому не радив", – абсолютно неприпустимими. В європейській країні їх, як мінімум, звільнили б з посади і призначили розслідування", - сказав Седюк.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який буде діяти до 12 липня. Суд зобов'язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого Києва, за першим викликом в органи слідства, здати на зберігання паспорта, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків запобіжний захід йому може бути змінено на більш жорстку.