"У Росії є свій "седюк": шоумена звільнили за поцілунок Ані Лорак на очах у чоловіка (відео)

У Росії звільнили з роботи шоумена, який під час вручення премії "Муз-ТВ" підбіг до Ані Лорак і поцілував її.

Дмитро Торін поцілував артистку в груди, сідниці і живіт на очах у здивованого чоловіка. Чоловік співачки швидко відбився від нав'язливого шанувальника. Пізніше стало відомо, що на Лорак "напав" відеоблогер і шоумен Дмитро Торін. Нещодавно чоловік прокоментував цей інцидент.

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Дмитро зізнався, що абсолютно не шкодує про скоєне. Як виявилося, він ще з 90-х є фанатом популярної виконавиці. Дмитро підкреслив, що все життя вважав її "королевою", тому не зміг стриматися, коли опинився на близькій відстані від артистки. Спочатку він мав намір поцілувати Лорак лише в щоку, але тому наважився на більше.

Також Торін зізнався, що після його витівки його звільнили. Раніше чоловік працював в одному зі світських ЗМІ. Зокрема, на премії "Муз-ТВ" Дмитро з'явився в якості кореспондента.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який буде діяти до 12 липня. Суд зобов'язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого межі Києва, за першим викликом в органи слідства, здати на зберігання паспорта, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків запобіжний захід йому посилена.